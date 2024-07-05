«Не пустив війну в свій світ»: блогер про байдуже ставлення держави до хлопців та дівчат з металевими кінцівками

Військовий блогер із Мелітополя, ветеран АТО Олексій Петров із позивним «Кіт», який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт, відреагував на скандальну ситуацію в Одесі. Військовий різко висловився щодо реакції цивільного на протези воїна, який, попри важке поранення, зміг повернутися до своєї професії.

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«Так, шановне і в більшості нелякане суспільство… в країні багато людей з ампутаціями. Як це? Та дуже просто, — пише Олексій Петров. — Йшов стежкою. Один крок. Пʼять… Сто десять, а на триста сьомому «бах» — і все. Ноги немає. Пощастило, якщо до коліна. А може бути і вище. Набагато вище. А може і дві ноги одразу. Плюс рука. І таке може. Вірніше, таке є. Багато. І з кожним днем більше. Бо війна йде. Війна — це коли нас прийшли вбивати, а ми змушені захищатись. Тому і гинуть хлопці. Тому і залишаються без кінцівок, бо захищаються і захищають.

Чому багато хто лякається до всирачки, коли бачить людину на протезах? А тому, що він ще не пустив війну в свою голову? В свій світ. Ну які протези в мажорних барах та спортзалах. Там своя атмосфера. Богема йоб@на. Там немає місця відірваним кінцівкам. Там немає війни. Там все добре. А якщо щось не так, то знов зʼї@уться з Києва із першою світовою швидкістю і будуть з району Ужгорода столицю любити і захищати. Та й державі кагбе пох на все це. Інформаційно пох. Наче і немає цих хлопців та дівчат із блиском метала замість кінцівок. Вони є лише в соцмережах, в дописах волонтерів, які не вилазять зі шпиталів і постійно опікуються цією темою…

До речі. Хочете знати, що буде далі?

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А далі… війна колись скінчиться. Домовляться, або здадуть, але скінчиться. І з фронту повернуться сотні тисяч людей, які, наприклад, вміють і знають як вб@вати. Вони давно вже переступили ту невидиму черту. Між «ой» і «сьогодні десяток під@рів мінуснули». Люди, які, наприклад, ще три роки тому не відрізняли протитанкову міну ТМ-62 від комбайна, а зараз граючи, з гівна, палок і мішка кортоплі, зроблять вибуховий пристрій. Люди, у яких відчуття справедливості загострено до крайньої межі. Люди, яких все з@ебало до печії! І вже не буде гранат в кабінеті охуівш@го від безкарності чиновника, який вирішив сховатися за фразою «А я тебе туди не посилав». Все НЕ ДАЙ БОЖЕ… ще раз, НЕ ДАЙ БОЖЕ, буде набагато швидше і простіше. Тим паче в ситуації, коли фпв-дрон паяють майже на кожній кухні…

Хтось в державі думає про це? Хтось думає наперед? Чи знов погасять пожежу в одній ситуації, і все, «чик-чирик, я в домике»? Наче нічого і не трапилось в Одесі. Хтось скаже, «та то поодинокий випадок», ну-ну… Ховайтесь і далі від реальності.

Добраніч…

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P. S. Фото зі сторінки мого бойового побратима", — написав Олексій Петров.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як бійці 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ та 12-ї бригади спеціального призначення НГУ провели благодійний гольф-турнір з американськими ветеранами.

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