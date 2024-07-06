Прямо суперечить заявам путіна: аналітики про зустріч глави кремля та Орбана

Очільник кремля путін під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном намагався представити його як представника ЄС, який може говорити від імені Євросоюзу. Перед переговорами російський диктатор заявив, що розуміє, що Орбан відвідав москву «не тільки як давній партнер росії, але і як голова Ради ЄС». І висловив сподівання, що Віктор Орбан висловить позицію «європейських партнерів» під час їхньої дискусії.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що хотів би обговорити позицію росії з питань, які є «важливими для Європи». За його словами, Угорщина, ймовірно, незабаром стане єдиною державою в Європі, яка може говорити з усіма сторонами війни в Україні.

Міністерство закордонних справ України зробило заяву про те, що Віктор Орбан відвідав росію без узгодження чи координації з Україною, і підкреслило, що не може бути жодних домовленостей щодо України без неї.

Верховний комісар ЄС Жозеп Боррель і Президент Європейської Ради Шарль Мішель прямо заявили, що головування в Раді ЄС не дає Орбану мандату на візит до росії та що Орбан не діє від імені ЄС.

РЕКЛАМА

Боррель додав, що візит Орбана до росії відбувається «виключно» в рамках угорсько-російських двосторонніх відносин, і зазначив, що ЄС виключає офіційні контакти між ЄС і путіним. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що Віктор Орбан представляє Угорщину, а не НАТО.

путін неодноразово зображував Захід, як свого передбачуваного партнера по переговорах щодо угоди про припинення вогню. Але 4 липня він відкинув усі сторони як можливих посередників для досягнення угоди між Україною і росією, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

РЕКЛАМА

«Намагання путіна 5 липня представити Орбана як легітимного представника ЄС, який має повноваження говорити про можливі переговори, прямо суперечить заявам путіна від 4 липня про те, що посередники не мають достатньої компетенції та повноважень для посередництва у припиненні війни», — додають аналітики.

Нагадаємо, лідер рф путін провів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном переговори, у тому числі про Україну. Розпочав він зустріч згадкою про ультиматум для Києва. Того ж дня Орбан заявив, що після поїздок до москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної рф загарбницької війни «є дуже далекими», пише pravda.com.

РЕКЛАМА

«За останні два з половиною роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів, — сказав він. — Угорщина — одна з небагатьох, хто може говорити з обома сторонами війни. Я відчув, що позиції дуже далекі один від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено».

Нагадаємо, російський диктатор просуває власний «безпековий порядок» у світі.

Раніше повідомлялося, що Трамп веде перемовини з рф про те, скільки української території захоче москва.

79

Читайте нас у Facebook