З Китаєм і без США: російський диктатор просуває новий безпековий порядок у світі

В Казахстані на саміті Шанхайської організації співробітництва, який проходить за участю лідера Китаю, російський диктатор запропонував створити нову євразійську архітектуру безпеки, що заснована на поглибленні союзу Москви з Пекіном. Таким чином президент рф хоче кинути виклик порядку в Європі, що був організований після холодної війни, де домінують США та їхні партнери. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Мета росії — забезпечити неподільну безпеку і розвиток на заміну застарілим євроцентричним і євроатлантичним моделям, які давали односторонні переваги окремим країнам. Результат такого світового порядку добре відомий — зростаюча кількість криз по всьому світу, однією з яких, звичайно, є Україна», — сказав на саміті в Астані (Казахстан) путін, який спровокував найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

«Він неодноразово вимагав від уряду в Києві відмовитися від амбіцій приєднатися до НАТО. Альянс розширився з початку війни після того, як Фінляндія і Швеція приєдналися до нього у відповідь на напад росії на Україну», — нагадали в Bloomberg.

Як повідомляє видання, путін розповів про кілька деталей щодо того, як працюватиме запропонована ним нова угода про євразійську безпеку. В минулому місяці він заявив представникам Міністерства закордонних справ рф, що вона «буде відкрита для європейських країн і країн НАТО», проте дав зрозуміти, що вона виключатиме США.

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Раніше повідомляли про те, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може закінчити війну в Україні одним дзвінком.

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