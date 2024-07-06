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Водію на замітку: одним натисканням цієї кнопки можна в спеку охолодити салон авто за лічені секунди

16:23 6 липня 2024
Авто

Літо приносить не лише очікувані сонячні дні, але й надмірну спеку, яка перетворює водіння автомобіля на випробування. В умовах палючого сонця салон швидко нагрівається, що приносить дискомфорт водіям і пасажирам. Багато водіїв спираються на кондиціонер, не здогадуючись, що є більш ефективний спосіб охолодження салону — використання кнопки рециркуляції повітря на приладовій панелі, пише vnedorozhnik.net.ua.

Ця менш відома кнопка з символом маленької стрілки, направленої в коло, і з внутрішньою частиною автомобіля, дозволяє значно швидше й ефективніше охолоджувати салон. Коли ви увімкнете рециркуляцію, система почне циркулювати охолоджений повітря всередині автомобіля, що допомагає уникнути забору гарячого повітря ззовні.

Представник компанії UK Car Discount пояснює: «Кнопка рециркуляції повітря дуже корисна в спекотні літні дні для швидкого охолодження салону автомобіля. Коли авто нагрівається від сонячних променів, вмикання цієї кнопки дозволяє миттєво створити прохолодну атмосферу всередині. Це особливо важливо в спекотну погоду, коли водії і пасажири можуть швидко сісти у прохолодний автомобіль, без очікування, коли кондиціонер почне працювати ефективно».

Використання режиму рециркуляції повітря в автомобілі допомагає не лише швидше охолодити салон, а й зменшити витрати палива. Кондиціонер, який використовує повітря ззовні для охолодження, потребує більше енергії через навантаження на двигун. Рециркуляція дозволяє зменшити цю потребу, що є важливим аспектом для економії пального, особливо у власників бензинових і дизельних авто в умовах зростання цін на паливо.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як охолодити двигун авто у спеку, а також про те, як охолодити сидіння та кермо автомобіля.

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