Зі шлунка 6-річної дівчинки лікарі в Івано-Франківську витягли кілограм… волосся (фото)

Після того, як у Києві лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів, у Івано-Франківську лікарі дістали зі шлунку дівчинки один кілограм волосся. Про це повідомив генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні.

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«Це трапляється частіше, ніж ви могли б подумати: 6-річна Вероніка потрапила в ОДКЛ зі скаргами на відмову від їжі, інших насторожуючих симптомів не було, результати аналізів були в нормі. Амбулаторне лікування не дало позитивного ефекту, тому дівчинку було госпіталізовано в гастроентерологічне відділення. Rtg дослідження шлунково-кишкового тракту допомогло виявити стороннє тіло в шлунку, а ФЕГДС підтвердила наявність тріхобезоару. Завдяки злагодженій роботі команди гастроентерологів, анестезіологів і хірургів пацієнтку було успішно прооперовано, і стороннє тіло сформоване з волосся (вагою 1 кг!) видалено. Так що пильнуйте, щоб ваші діти не їли волосся, бо наслідки можуть бути такими», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», у січні в Одесі врятували шестимісячну дитину, у стравоході якої застрягла проковтнута пружинка.

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