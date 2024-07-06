Мають бути зазначені термін та підстави: з 17 липня в Україні нові правила виїзду чоловіків за кордон (відео)

З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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«Згідно з Законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено. Просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно прикордонники зробили важливе роз’яснення щодо виїзду з України чоловіків з подвійним громадянством.

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