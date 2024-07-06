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Україна

Півдня зі світлом: «Укренерго» озвучило стан справ з електропостачанням у неділю, 7 липня

19:33 6 липня 2024
Відключення світла

В Україні 7 липня з 7:00 до 15:00 заходи обмеження споживання електроенергії діяти не будуть. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

«З 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці дали поради, як можна ощадливо споживати електроенергію. Вони назвали електроприлади, які найбільше споживають електрики.

Фото: Pixabay

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