Відмовтеся від них, якщо зможете: які електроприлади у вашому будинку найбільше «жеруть» електрику

Наразі ситуація в енергосистемі в Україні дуже складна. Через дефіцит електроенергії, по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

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«Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень. Перший крок — це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби. Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів — зробіть це. Будьмо свідомими та разом дбаймо про світло в наших оселях!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укренерго» анонсували цікаву ініціативу.

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