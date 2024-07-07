Будуть вважатися ухилянтами: скільки повісток відправить поштою ТЦК тим, хто не оновить дані

Від 16 липня ТЦК буде, як і анонсувалося раніше, направляти повістки за останнім відомим місцем реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані.

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Про це в етері КИЇВ 24 розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

«Від 16 липня уже легально ТЦК буде направляти повістки на останнє відоме місце реєстрації військовозобов’язаного, який не оновив дані. Але ця повістка буде вважатися врученою, бо вона відправлена на останню відому адресу», — сказала вона.

Аніщенко пояснила, що такі повістки все одно будуть вважатися врученими, навіть якщо їх не отримали адресати або вони відмовилися від неї. Тож після того ТЦК знову спрямують ще одну повістку.

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«Після неотримання двох повісток ТЦК може звернутися до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання. Це означає, що дільничний працівник поліції має право приїхати за останньою відомою адресою, якщо людина там знаходиться, то його можуть затримати і доставити в ТЦК з метою примусової постановки на військовий облік», — зазначила адвокатка.

Зазначимо, що після того, як уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою, їх надсилатимуть за новими правилами. Тепер повістка від ТЦК «може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення».

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Нагадаємо, чоловікам, які не оновлять персональні дані до 16 липня, може загрожувати не тільки позбавлення права керувати автомобілем, але й чималі штрафи, кількість яких не обмежена. При цьому сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби.

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