Кожного разу — штраф: юристка розповіла, за скільки «кроків» ухилянт зможе «набрати» 160 тисяч заборгованості

Чоловікам, які не оновлять персональні дані до 16 липня, може загрожувати не тільки позбавлення права керувати автомобілем, але й чималі штрафи, кількість яких не обмежена.

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При цьому сплата людиною штрафу не звільняє від обов'язку військової служби, сказала в коментарі «РБК-Україна» адвокатка ЮКК «Де-Юре» Лариса Кісь.

«Оплата штрафу є виконанням обов'язку за порушення — неявки за повісткою у визначену дату. Будь-яка інша повістка — виклик на іншу дату та неявка в цю дату — буде новим порушенням», — пояснила експерт.

Йдеться про те, що обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою — відсутні.

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«Теоретично, з урахуванням часу „проходження“ найбільш довготривалої процедури — направлення повістки поштою — штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці», — розповіла юрист.

Вона зауважила також, що ТЦК та СП не заборонено направляти «щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної».

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«І кожного разу — штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацію) не такий вже довгий», — підсумувала експерт.

Тобто, якщо сума штрафів перевищить 160 тисяч гривень, виконавча служба зможе виставляти на продаж майно ухилянта. Звичайно, залишається сподіватись, що до таких рішень не буде доходити, так як це загрожує посиленням напруженості у суспільстві.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, до яких непоправних наслідків може привести посилення боротьби з ухилянтами після 16 липня.

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