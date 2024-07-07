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Світ

Буде гарним тестем: в Індії змія померла після укусу чоловіка

13:12 7 липня 2024
змія та чоловік

Якщо в Україні «змії» відомі здебільшого як інструмент для прочищення каналізації, то в Індії вони становлють собою реальну загрозу, оскільки часто нападають на людей.

Саме про такий випадок пише видання India Today.

Чоловік, який працював на будівництві залізничної лінії, спав у своєму таборі, коли до нього приповзла отруйна змія і вкусила його. Замість того щоб запанікувати, розлючений Сатіш схопив тварину залізним прутом і вкусив її тричі за місце позаду голови, а потім вбив.

«У моєму селі існує повір'я, що якщо змія вкусить тебе, ти повинен вкусити її двічі, щоб нейтралізувати отруту», — поділився він.

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За словами лікаря Сатіша, на прізвище Чандра, чоловік наразі одужує, його здоров'ю нічого не загрожує.

До того ж завдяки перемозі над змією, він вважається щасливчиком: у кожного, хто зміг перемогти земноводну істоту, попереду — щасливе майбутнє, він зможе легко видати всіх дочок заміж (а в Індії це досить нелегко) і знайде спільну мову з зятями.

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Нагадаємо, за Східним гороскопом Змія не вважається «небезпечним» знаком. Навіть навпаки: народжені у рік Змії жінки мають гарну інтуїцію та мудрість, тому добре впораються з роллю матері. І 2024 рік буде для них щасливим саме в плані розширення сім'ї.

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