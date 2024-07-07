Потрачені даремно роки: мама Дженніфер Лопес відреагувала на розставання доньки з Беном Аффлеком

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес то знімають, то одягають обручки, і начебто геть-чисто ігнорують можливе розставання. Тим не менш, інсайдери твердять: у подружжя все вкрай погано. Так, наприклад, одне з джерел натякнуло, що закохані вже розпочали шлюборозлучний процес.

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А мати Джен, Гваделупе Родрігес, яка була на сьомому небі від щастя після возз'єднання «Бенніфер», змінила милість на гнів щодо зятя, пишуть західні ЗМІ.

Зокрема, джерело Daily Mail розповіло, що жінка квапить доньку, щоб та швидше подала документи на розлучення. Вона впевнена: її спадкоємиця не повинна боротися за шлюб із чоловіком, якому ці стосунки виявилися непотрібними. Тим більше, що зірка вже «витратила даремно не один рік».

«Мама каже Джен: «Перестань розтрачувати себе і рухайся далі, щоб не посилювати цю плутанину», — цитує інсайдера видання. — «Гваделупе впевнена, що цей шлюб завдав її дочці надто великої шкоди: та забула, хто вона і заради чого живе».

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Сестри співачки, Леслі Енн та Лінда, повністю поділяють думку матері — та й сама Джен, схоже, вже на межі. Лопес засмучує той факт, що Бен не помічає її почуттів. Вона, додало джерело, готова боротися за стосунки та всіляко це демонструє.

«Є жінка, кохана мільйонами, яка любитиме його вічно. А він швидше здасться, аніж спробує все виправити», — сказав інформатор.

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Аффлек, до речі, вже вивіз речі з дому Лопес і, схоже, готовий на якийсь час переїхати до своєї найближчої людини — колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Ключі у нього, до речі, є. Щоправда, навіть терпляча актриса більше не справляється з вічно незадоволеним Беном та його нескінченними проблемами.

Нагадаємо, що Аффлек, схоже, повернувся до алкоголю, і вочевидь в неадекватному стані нещодавно накинувся на папараці біля свого будинку.

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