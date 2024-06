Дженніфер Гарнер прокоментувала свою роль у стосунках Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Дженніфер Гарнер продовжує залишатися опорою Бена Аффлека, незважаючи на їх розставання, і тепер вона намагається врятувати його шлюб з Дженніфер Лопес, хоча вона дуже чітко дала зрозуміти, наскільки він насправді пов'язаний з нею, пише Marca.

Акторка проводить більше часу зі своїм колишнім чоловіком після того, як його шлюб з Лопес, схоже, розпався всього через два роки після того, як вони одружилися, але, схоже, це впливає і на її власні стосунки.

«Якби була можливість розлучитися на підставі тимчасового божевілля, він би так і зробив, — розповів інсайдер PageSix. — Він відчуває, що останні два роки були просто гарячковим сном, а зараз він прийшов до тями і розуміє, що нічого з цього не вийде».

Гарнер, яка зіграла у фільмі «13 і 30», спробувала допомогти Аффлеку врятувати його нинішній шлюб, відвідавши його в Каліфорнії.

«Вона повністю підтримує їхні стосунки і не бажає йому нічого, окрім як бути щасливим», — розповіло джерело Us Weekly про те, що Гарнер відвідала Аффлека, щоб відсвяткувати закінчення середньої школи їхнім сином.

Лопес, яка є мачухою дітей, також була там, хоча і не супроводжувала їх на святі.

Подейкують, що Аффлек і Лопес живуть окремо, оскільки вони йдуть до розлучення через різні підходи до життя: співачка, здається, насолоджується славою, будучи впевненою в собі і працьовитою, в той час як Аффлек, як кажуть, нещасний та буркотливий.

Здається, що вони зіткнулися з тією ж проблемою, яка переслідувала їх під час їхнього першого періоду у 2002−2004 роках, коли вони були набагато молодшими — різними підходами до слави та ЗМІ. Хоча Бен Аффлек говорив про спроби знайти компроміс.

«Коли ми з Джен розлучилися раніше, каталізатором цього стала пильна увага до нашого приватного життя», — раніше казав Бен Аффлек.

Повідомлялося, що Джей Ло скасувала свій літній тур This Is Me.

Фото Getty Images

