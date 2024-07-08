«Весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам»: Зеленський відреагував на обстріл Києва

Під час ракетної атаки на Україну вдень 8 липня російські загарбники використали понад 40 ракет різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожий удар, коли російські терористи завдали удару, зокрема, й по столичному «Охмадиту».

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«Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе путін», — зазначив Зеленський.

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За даними КМВА, на цей час відомо про п'ятьох загиблих в столиці. Є постраждалі, у тому числі й діти.

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Наразі на місці удару російських терористів по дитячому лікувальному закладу розбирають завали.

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В ДСНС уточнили, що У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження двох поверхів бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. 1 загиблий, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м.кв.

Дарницький район: Уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.

Деснянський район: горить будинок.

Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень.

В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.

Нагадаємо, що вночі росіяни також запускали по Україні ракети — крилаті та «Іскандери-М».

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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