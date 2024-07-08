40.46 / 41.00 43.77 / 44.50
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Три трансформаторні підстанції зруйновано в різних районах Києва внаслідок удару, — ДТЕК

13:12 8 липня 2024
Зруйнована будівля

В двох районах Києва, які постраждали під час ракетної атаки росіян 8 липня, повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

«В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», — повідомляють в ДТЕК.

Фото ДТЕК

Прильоти були зафіксовані також в Покровську, що на Донеччині, та у Кривому Розі Дніпропетровської області — там, серед іншого, постраждали проміслові підприємства.

РЕКЛАМА

Фото ДТЕК

РЕКЛАМА

556

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Приготування закуски

Закуска з баклажанів «М'яса не треба»: маріупольський рецепт Ольги Матвій

Астрологічний годинник

Золота середина: які знаки зодіаку в липні зловлять успіх за хвіст

Охматдит

Удар по Києву: в «Охматдиті» загинула дитяча лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук (фото)

дівчина

Отримають лаври переможця: які знаки зодіаку досягнуть нових горизонтів через три дні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту