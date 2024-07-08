Три трансформаторні підстанції зруйновано в різних районах Києва внаслідок удару, — ДТЕК
В двох районах Києва, які постраждали під час ракетної атаки росіян 8 липня, повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.
«В Голосіївському та Шевченківському районах були зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Також пошкоджені електромережі. Енергетики вже працюють на місцях. Більшість будинків буде заживлена за резервними джерелами найближчим часом», — повідомляють в ДТЕК.
Прильоти були зафіксовані також в Покровську, що на Донеччині, та у Кривому Розі Дніпропетровської області — там, серед іншого, постраждали проміслові підприємства.
Фото ДТЕК556
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