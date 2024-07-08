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Україна

Ворог вдруге за сьогодні вдарив ракетами по Києву: зруйновано медичний центр у Дніпровському районі, є жертви (фото)

14:32 8 липня 2024
Обстріл

Росіяни після масованої атаки по столиці та Україні знову завдали удару по Києву. Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру. Попередньо, 4 загиблих, ще 3 травмованих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Внаслідок атаки сталася часткова руйнація будівлі. Триває розбір завалів та пошук людей.

Як писали «ФАКТИ», під час атаки 8 липня у Києві вибухом було зруйновано цілий під'їзд житлового будинку, також була сильно пошкоджена дитяча лікарня.

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