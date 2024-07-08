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Шестеро людей загинули в авто, що підірвалося на російській міні на Харківщині

15:35 8 липня 2024
Авто

На Харківщині 7 липня цивільне авто підірвалося на міні. Загинули шестеро людей. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Серед загиблих: 53-річний водій автомобіля, його 64-річна сестра, чоловік близько 40 років (ймовірний племінник водія), 25-річна жінка (ймовірно, племінниця водія), її 5-річний син, 2-місячне немовля (ймовірно, донька 25-річної жінки).

«Тіла загиблих направлено до моргу. Надалі будуть проводитись ДНК-експертизи. Подія сталась 7 липня ввечері неподалік села Циркуни Харківського району на грунтовій дорозі біля цвинтаря, де внаслідок наїзду на протитанкову міну стався вибух легкового автомобіля. Роботи на місці трагедії завершено», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», минулого року двоє дітей підірвалися на міні на Миколаївщині.

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