«Телефонували та відстежували на вулиці»: ведучий «Холостяка» пожалівся у мережі

Завершився кастинг тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, вперше за історію проєкту ім’я головного героя стало відоме ще до того, як учасниці почали подавати свої анкети. Їм став ветеран війни Олександр Будько («Терен»), який втратив обидві ноги.

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Олександр Будько («Терен»)

Вже розпочалися зйомки і підготовка до «першої вечірки» — найцікавішого випуску «Холостяка», де представлені всі учасниці. Продюсери кажуть, що в цьому році отримали найбільшу кількість заявок — понад півтори тисячі! А ведучий реаліті Григорій Решетнік зізнався на сторінці у соціальній мережі, що дівчата, навіть, дзвонили йому з проханням допомогти потрапити на проєкт.

«Не буду називати імен, та дехто з дівчат сподівався потрапити у проєкт поза офіційним кастингом, — зізнався Решетнік. — Мені багато писали в директ та телефонували знайомі з проханням посприяти, познайомити з Сашком до початку сезону, питали за своїх сестер, як потенційних учасниць. Відстежували на вулиці нашу знімальну групу та мене. Після почали просити порад, чим привернути увагу Холостяка».

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За словами Григорія, він всім відмовив, бо слідує правилам проєкту.

«Це було справжнє полювання фанатів! — каже ведучий. — Але на „Холостяку“ правила кастингу однакові для всіх. Дівчата, я кожній з вас бажаю щастя, та шлях до серця будь-якого Холостяка — щирість і добрі наміри».

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Шанувальниці шоу в очікуванні прем’єри активно коментують у соцмережі. Деякі закликають продюсерів, навіть, змінити ведучого.

«Ведучого пора замінити теж на військового, — вважають дописувачі. - Є актори, які беруть участь у захисті України. Справляться і з цією роботою».

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«Сподіваюсь, що хоча б у цьому сезоні будуть справжні дівчата, а не „силіконові долини“, які просто хочуть засвітитись на ТБ», — написала шанувальниця.

«Історія кохання??! — зауважили у коментарях. — Це шоу і нічого більше».

«Ну, сподіваюсь, виберете нормальних, адекватних дівчат, не треба більше таких прибабаханих, як в 12 сезоні, — поділилися бажанням. — Хотілося б без „прописаних“ скандалів та інтриг».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» ведучий — ветеран війни Олександр Швачка розповів про виклики у житті.

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