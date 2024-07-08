Удар по Києву: в «Охматдиті» загинула дитяча лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук (фото)

Внаслідок російської атаки по «Охматдиту» в Києві загинула 30-річна львів'янка Світлана Лук'янчук. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом. Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі. Світла Пам'ять», — написав він.

Як повідомили в ДСНС, у Києві внаслідок атаки станом на 15:30 загинуло 20 людей, ще 61 особа постраждала. Зокрема, на території дитячої лікарні «Охматдит» загинуло 2 людини, ще 10 постраждало. Врятовано 4 людини, з них 3 дитини.

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«Станом на 15:30 загалом в Україні внаслідок ворожої атаки загинула 31 людина, ще 125 постраждало. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

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