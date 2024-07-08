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Україна

Звичайний тероризм: вранці росіяни випустили Україною майже 40 ракет, — Повітряні сили

16:19 8 липня 2024
Обстріл

Близько 10 години ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Він зазначив, що, за попередніми даними, всього російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет «Калібр»;
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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«Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця», — повідомив Микола Олещук.

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Як писали «ФАКТИ», експерти встановили ракету, якою окупанти цілеспрямовано вдарили по київському «Охматдиту».

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