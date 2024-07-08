Близько 10 години ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

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Він зазначив, що, за попередніми даними, всього російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

- 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

- 1 крилату ракету 3М22 «Циркон»;

- 13 крилатих ракет Х-101;

- 14 крилатих ракет «Калібр»;

- 2 крилаті ракети Х-22;

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

- 3 балістичні ракети «Іскандер-М»;

- 11 крилатих ракет Х-101;

- 12 крилатих ракет «Калібр»;

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

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«Чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі. Співчуття родинам загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця», — повідомив Микола Олещук.

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Як писали «ФАКТИ», експерти встановили ракету, якою окупанти цілеспрямовано вдарили по київському «Охматдиту».

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