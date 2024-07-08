«Справжнє свідчення любові до України»: на війні загинув син священика з Рівненщини

Велика кількість людей прийшли провести в останню земну дорогу воїна Олександра Максимюка, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора. Про це повідомляє пресслужба Рівненської єпархії УПЦ. Захисник — син благочинного Острозького благочиння.

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«Олександр пішов на війну добровольцем улітку 2023 року, пройшов навчання за кордоном, і останні місяці воював на передовій у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Його молодість, мужність і відданість своєму народові — це справжнє свідчення патріотизму і любові до України.

І хто б там що не говорив — це плід виховання батька, це його труди, це вкладена батьківська любов, що цей хлопець так любив свій народ, що пожертвував своїм життям".

Загинув Олександр Максимюк 3 липня під час виконання бойового завдання поблизу Водяного. йому було всього 20 років. Після відспівування у храмі героя проводили на центральну площу Острога, встеляючи дорогу квітами, де відбулася громадська панахида.

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Поховали воїна на новому кладовищі в місті Острог.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині попрощалися з бійцем, який загинув під Попасною.

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