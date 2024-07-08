Черешнево-лавандовий десерт: смакуйте й пригощайте друзів

Сезон черешні закінчується, а шкода. Якщо ж ви з неї приготуєте варення, то на його основі зможете створити не один десерт. Черешневе варення добре поєднується з морозивом, вершками та сметаною.

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Подавати ягідні десерти варто у прозорих креманках чи піалах або фарфорових, декорованих флористичним розписом.

Рецептом смаколика поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Черешневе варення особливе, — говорить Ардія Діманті. — Адже ягідки залишаються пружними. Черешня та лаванда — чудове поєднання. Воно досить незвичайне, тому варто спробувати.

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Черешнево-лавандовий десерт (на дві порції) 2 склянки очищеної черешні Цукор — пів склянки РЕКЛАМА Вода — склянка Лаванда — столова ложка Сметана — 4 столових ложки РЕКЛАМА На сковорідці засипати черешню цукром, додати пів склянки води й довести до кипіння, помішуючи. Варіть ще трошки — до загустіння, помішуючи. Лаванду залити водою (пів склянки) й процідити. Додати до варення. Ще раз довести до кипіння. Охолодити. Подавати зі сметаною або молочним чи вершковим морозивом. При подачі можна прикрасити листочками свіжої м'яти. Смачного!

Раніше суперфіналістка тринадцятого сезону «Мастер Шеф» Альона Московченко запропонувала приготувати незвичний, але дуже смачний зелений салат з додаванням черешні та кіноа.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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