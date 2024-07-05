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Легкий літній салат з кіноа та черешні від суперфіналістки «Мастер Шеф»: ідеально пасує до м’яса на грилі

18:14 5 липня 2024
Стигла черешня

В Україні у розпалі сезон черешні, тому суперфіналістка тринадцятого сезону «Мастер Шеф» Альона Московченко запропонувала приготувати незвичний, але дуже смачний зелений салат з додаванням черешні та кіноа — «свіжий, легкий, трішки кислуватий і соковитий…».

На відео вона пробує першу ложку страви і вигукує: «Воно! Воно, дуже смачне!».

Перелік потрібних продуктів:

  • черешня — 200 г
  • м’ята — 1 пучок
  • петрушка — 1 пучок
  • готова кіноа — 100 г
  • тунець в олії — 1 банка
  • руккола — 1 пучок
  • сіль, перець, оливкова олія — за смаком.

Етапи приготування

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Підготовка черешні. Очистіть ягоду від кісточок, розділивши на 2 частини.

Приготування кіноа. Відваріть 75 г кіноа в 150 г води з додаванням солі за смаком. Варіть на середньому вогні до повного випаровування рідини.

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Подрібнення зелені. Дрібно наріжте м’яту та петрушку.

Збирання салату. Викладіть всі інгредієнти окремо на тарілку. Додайте тунець (за бажанням).

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Фінал. Перед подачею перемішайте всі інгредієнти.

Також рекомендуємо спробувати салат з полуницею та шпинатом, який смакує вишукано й корисно.

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