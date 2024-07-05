Легкий літній салат з кіноа та черешні від суперфіналістки «Мастер Шеф»: ідеально пасує до м’яса на грилі

В Україні у розпалі сезон черешні, тому суперфіналістка тринадцятого сезону «Мастер Шеф» Альона Московченко запропонувала приготувати незвичний, але дуже смачний зелений салат з додаванням черешні та кіноа — «свіжий, легкий, трішки кислуватий і соковитий…».

ВІДЕО ДНЯ

На відео вона пробує першу ложку страви і вигукує: «Воно! Воно, дуже смачне!».

Перелік потрібних продуктів:

черешня — 200 г

м’ята — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

готова кіноа — 100 г

тунець в олії — 1 банка

руккола — 1 пучок

сіль, перець, оливкова олія — за смаком.

Етапи приготування

РЕКЛАМА

Підготовка черешні. Очистіть ягоду від кісточок, розділивши на 2 частини.

Приготування кіноа. Відваріть 75 г кіноа в 150 г води з додаванням солі за смаком. Варіть на середньому вогні до повного випаровування рідини.

РЕКЛАМА

Подрібнення зелені. Дрібно наріжте м’яту та петрушку.

Збирання салату. Викладіть всі інгредієнти окремо на тарілку. Додайте тунець (за бажанням).

РЕКЛАМА

Фінал. Перед подачею перемішайте всі інгредієнти.



Також рекомендуємо спробувати салат з полуницею та шпинатом, який смакує вишукано й корисно.

17

Читайте нас у Facebook