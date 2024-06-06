Варення з черешні: неймовірно смачно
Варення з черешні — одне із найсмачніших. Дивно, що його не так просто знайти у продажу. Вихід один — зварити самим. Це досить просто. А насолоджуватись варенням зможете не один день.
Варення смакує до чаю, з ним можна подавати оладки та сирники, або ж ванільне чи вершкове морозиво.
Рецептом смаколика поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка пропонувала незвичні композиції для варення.
- Це варення дуже смачне, — говорить Альона Рубльова. — Спробуйте приготувати — і впевнитесь особисто. Готується смаколик досить просто.
Варення з черешні
- черешня 0.5 кг
- цукор 0.5 кг
- апельсин 1
- коньяк 50 мл
- кориця — пів чайної ложки меленої
- лимонна кислота на кінчику ножа
Черешню помити, видалити кісточки, збризнути коньяком та засипати цукром. Залишити на ніч, щоб виділився сік та проварити 5 хвилин і відставити.
Очищений апельсин порізати на шматочки, додати до черешні, знову проварити 5 хвилин.
Відставити до повного охолодження.
Проварити ще раз протягом 10 хвилин, додавши пів чайної ложки меленої кориці та трохи лимонної кислоти.
І смачного!
Нагадаємо рецепт варення з трояндових пелюстків.
Фото з альбому Альони Рубльової72
Читайте нас у Facebook