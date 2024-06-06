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Варення з черешні: неймовірно смачно

22:26 7 червня 2024
Варення з черешні

Варення з черешні — одне із найсмачніших. Дивно, що його не так просто знайти у продажу. Вихід один — зварити самим. Це досить просто. А насолоджуватись варенням зможете не один день.

Варення смакує до чаю, з ним можна подавати оладки та сирники, або ж ванільне чи вершкове морозиво.

Рецептом смаколика поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка пропонувала незвичні композиції для варення.

- Це варення дуже смачне, — говорить Альона Рубльова. — Спробуйте приготувати — і впевнитесь особисто. Готується смаколик досить просто.

Варення з черешні

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  • черешня 0.5 кг
  • цукор 0.5 кг
  • апельсин 1
  • коньяк 50 мл
  • кориця — пів чайної ложки меленої
  • лимонна кислота на кінчику ножа

Черешню помити, видалити кісточки, збризнути коньяком та засипати цукром. Залишити на ніч, щоб виділився сік та проварити 5 хвилин і відставити.

Очищений апельсин порізати на шматочки, додати до черешні, знову проварити 5 хвилин.

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Відставити до повного охолодження.

Проварити ще раз протягом 10 хвилин, додавши пів чайної ложки меленої кориці та трохи лимонної кислоти.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт варення з трояндових пелюстків.

Фото з альбому Альони Рубльової

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