Варення з черешні: неймовірно смачно

Варення з черешні — одне із найсмачніших. Дивно, що його не так просто знайти у продажу. Вихід один — зварити самим. Це досить просто. А насолоджуватись варенням зможете не один день.

ВІДЕО ДНЯ

Варення смакує до чаю, з ним можна подавати оладки та сирники, або ж ванільне чи вершкове морозиво.

Рецептом смаколика поділилась кулінарка Альона Рубльова, яка пропонувала незвичні композиції для варення.

- Це варення дуже смачне, — говорить Альона Рубльова. — Спробуйте приготувати — і впевнитесь особисто. Готується смаколик досить просто.

Варення з черешні РЕКЛАМА черешня 0.5 кг

цукор 0.5 кг

апельсин 1

коньяк 50 мл

кориця — пів чайної ложки меленої

лимонна кислота на кінчику ножа

Черешню помити, видалити кісточки, збризнути коньяком та засипати цукром. Залишити на ніч, щоб виділився сік та проварити 5 хвилин і відставити.

Очищений апельсин порізати на шматочки, додати до черешні, знову проварити 5 хвилин.

РЕКЛАМА

Відставити до повного охолодження.

Проварити ще раз протягом 10 хвилин, додавши пів чайної ложки меленої кориці та трохи лимонної кислоти.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт варення з трояндових пелюстків.

Фото з альбому Альони Рубльової

72

Читайте нас у Facebook