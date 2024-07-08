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Україна

Гасіть світло: «Укренерго» відмовилась від «днів без відключень» у регіонах з 9 липня

20:07 8 липня 2024
Укренерго

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Про це повідомили в компанії.

«Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 — обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — 4 черги графіків відключень, в інші години — 3 черги. Нагадуємо, планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів. Причина скасування — значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, „Укренерго“ скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» зазначили, що режимні виміри в літній період будуть проведені пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

«Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами», — повідомили в компанії.

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Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці дали поради, як можна ощадливо споживати електроенергію. Вони назвали електроприлади, які найбільше споживають електрики.

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