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«Крилаті ракети летіли на надмалих висотах»: Ігнат пояснив, в чому була складність роботи ППО під час масованого удару 8 липня

9:41 9 липня 2024
полковник Юрій Ігнат

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки 8 липня, російські терористи випустили по наших містах 44 ракети різних типів. Із них 33 вдалось збити протиповітряній обороні.

«На жаль, ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу — крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками».

Під час масованого удару в понеділок, додав Ігнат, крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів.

«Це, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі. Тож не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет чи дронів у вашому напрямку. Бережіть себе та своїх рідних!

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Помстимося".

Раніше повідомлялося, у зруйнованому «Охмадиті» продовжують розбирати завали, а 9 липня оголошено траурним днем у Києві та Кривому Розі.

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