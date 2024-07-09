«Як можна було докотитися всім світом до того, щоб продовжувати терпіти цю тварюку»: журналістка про реакцію світу на ракетний удар росії по Києву

«Кожен, хто має якісь спільні гешефти та цілі з путіним, — злочинець», — написала після терористичного удару росії по Україні 8 липня крилатими та балістичними ракетами журналістка Юлія П'ятецька.

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«Сьогодні в Києві загинуло 27 людей, з них троє дітей. Загинули люди в інших українських містах, багато поранених. У ракетах, які щодня вбивають людей в Україні, багато комплектуючих з країн НАТО. Так працюють санкції. У день, коли росія вирішила вбити дітей у головній українській дитячій лікарні, росія головує у раді безпеки ООН. Так працює світова безпека об'єднаних націй.

Після бомбардування маріупольського пологового будинку та драмтеатру було цілком зрозуміло, з ким світ має справу. Насправді зрозуміло було набагато раніше, але після Маріуполя, спаленого вщент міста без ППО, мали зрозуміти вже найтупіші. Але типу не зрозуміли. І не поспішають називати речі своїми іменами. Кожен, хто має якісь спільні гешефти та цілі з путіним, — злочинець. Але не поспішають, це недипломатично. Дипломатично — шось підписати. І підтертись підписаним. Як знаменитий меморандум свого часу. Бовтатися, як гівно в полонці, з безглуздими ініціативами, вештатися з візитами, підписувати, оголошувати, повідомляти, заявляти, озвучувати та артикулювати. Дипломатично — коли росія головує з безпеки, а мерзота, на яку начебто міжнародним судом виписано ордер на арешт, по світу роз'їжджає та бере участь у будь-яких сходняках на кшталт ШОС, розширює свої блоки та коаліції. А світ у відповідь підпише ще більше угод! І ще більше проартикулює. Давно не чути папи римського. Погань невтомно дає зрозуміти — і що ви мені зробите? — і ламає світ через коліно, з його архітектурою безпеки (так, начебто, заведено називати цю х*йню?), а голубки миру наліплять ще більше голубків.

Я ніколи навіть не намагаюся уявити те, що не можу уявити в принципі, — наприклад, що відчувають люди, у яких щойно вбило дитину. Але весь час намагаюся зрозуміти, як можна було докотитися до того, щоб продовжувати терпіти цю тварюку. Бандит кладе світові х*й на комір, а світ — ну, добре, будеш головою націй. І в цій ганьбі не тільки цинізм великої політики, а й якась просто вражаюча, всесвітня тупість і вивчена безпорадність.

Архітектура безпеки так влаштована, що Україні у НАТО не можна, а фарш для російських ракет з країн НАТО — можна. Архітектура така, що заарештувати путіна можуть лише у країнах, які ратифікували Римський статут. Але це не точно. Можуть і не заарештувати. Заарештувати путіна, зважаючи на все, міг би Гаррі Поттер.

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Бережіть себе та близьких", — написала Юлія П'ятецька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 8 липня під час російської ракетної атаки на Кривий Ріг загинули щонайменше 10 людей, десятки були поранені.

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Фото в заголовку: «Реальний Київ»

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