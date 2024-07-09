«Отруйна вода для рятівників Охматдиту»: в поліції Києва відреагували

В поліції Києва відреагували на повідомлення про нібито отруйну питну воду, яку невідомі принесли для рятувальників під «Охматдит».

Про власне отруєння розповіла в Мережі волонтерка Катерина Терехова, яка показала ту саму підозрілу пляшку, етикетка якої схожа на етикетку питної води мережі «Ашан», але не є ідентичною.

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Скрін фото з Мережі

За словами жінки, випивши води, вона отримала хімічний опік, також постраждали і поліцейські.

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Втім, у Головному управлінні Національної поліції в Києві цю інформацію спростували.

«До медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що дану інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, що вівторок, 9 липня, в Києві оголошений Днем жалоби за загиблими.



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