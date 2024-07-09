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Україна

Несподівано: ще одна країна передасть зброю Україні

20:03 12 липня 2024
Аргентинські ЗС

Під час триваючої війни росії проти України, Агрентина вирішила надіслати зброю в Україну. На конгресі правих сил Латинської Америки в Бразилії представник уряду Аргентини заявив, що це рішення покликане «підтримати Україну та Ізраїль у їхніх війнах».

«У минулому Аргентина обмінювалася обіймами з Венесуелою, Кубою та Іраном, а тепер ми робимо це з країнами, які борються за своє виживання», — сказав міністр оборони Аргентини Луїс Альфонсо Петрі, повідомляє Polskie radio.

Крім того, він зазначив, що Аргентина подасть заявку на вступ до НАТО, має на меті закупити літаки F-16 і надати допомогу Україні, надіславши їй зброю, необхідну для боротьби з рф.

«Не можемо залишатися нейтральними в цій ситуації. Маємо бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію», — сказав Петрі.

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Окрім того, міністр повідомив, що Аргентина вирішила взяти участь у мирному саміті Києва.

Раніше повідомлялося про таємні плани кремля та Віктора Орбана.

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