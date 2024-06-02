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Події

Українських волонтерів побили у центрі Праги

12:45 2 червня 2024
Агресія

У центрі столиці дружньої до України Чехії група агресивно налаштованих росіян напала на представників української волонтерської організації Prague Maidan.

Одна з членів організації оприлюднила відео того, що сталося з нею 1 червня у соцмережі X.

На опублікованих кадрах видно, як росіянка вибиває телефон в українців, а потім вона та її співвітчизник починають бити українців та їх друзів-чехів ногами та руками.

В результаті жінка отримала забої.

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Скривавлена хусточка

Все це супроводжується нецензурною лайкою.

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Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Тому по приїзду правоохоронці лишень взяли фото нападників і сказали, що шукатимуть їх.

«Все почалось з того, що підійшов боров і почав мені казати «Ну что єб**т вас расія. Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка росіі це злочин. Потім приперлись дві тьотки. Я сказала йти звідси… Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас росія добре вбиває», — розповіла подробиці інциденту українська волонтерка.

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Нагадаємо також про нещодавнє жорстоке вбивство громадянина України в Угорщині та вбивство українських військових у Німеччині. Останнє теж скоїли росіяни.

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