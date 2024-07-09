Цілеспрямований удар: в СБУ розповіли про хід розслідування злочину рф щодо «Охматдиту»

СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що росія ударила по «Охматдиту» ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна цієї ракети і її корпуса з серійним номером.

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Зокрема, слідчі СБУ виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

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Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ, говорять фахівці спецслужби.

Висновки експертів однозначні — це був цілеспрямований удар рашистів.

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Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар рф зокрема:

характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;

пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS;

траєкторія польоту ракети, яка повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або «гірка», перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

фіксація завдання удару по дитячій лікарні «Охматдит» саме КР авіаційного базування Х-101 матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

«Відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», — заявив очільник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що напередодні Служба безпеки України кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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