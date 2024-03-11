Вибухнув скандал: світові інформагентства відкликали перше фото Кейт Міддлтон після операції

Через кілька годин після того, як Кенсінгтонський палац опублікував новий портрет принцеси Уельської до Дня матері — перше офіційне зображення Кейт після того, як вона перенесла операцію на черевній порожнині, — провідні інформаційні агентства відкликали зображення на тлі звинувачень у маніпулюванні зображенням.

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Associated Press, Agence France-Presse та Reuters відкликали розповсюдження портрета у своїх клієнтів. В повідомленні, оприлюдненому AP, так пояснили це рішення: «При ближчому розгляді виявляється, що джерело маніпулювало зображенням. Ніякої заміни фото не буде надіслано», пише Harpersbazaar.

На фотографії, яку, як стверджує палац, зробив принц Вільям, зображена принцеса Кейт, яка сидить серед трьох своїх дітей: 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 5-річного принца Луї. Цей, здавалося б, невинний знімок швидко захопив палку уяву громадськості, особливо на фоні тривожних чуток щодо багатомісячної відсутності Кейт на публічних заходах. В інтернеті люди почали припускати, що фотографія була відфотошоплена або відредагована, вишукувати невідповідності в руках дітей і у верхній частині спідниці Шарлотти.

Нагадаємо, Кейт була госпіталізована для планової операції 17 січня. Очікується, що після одужання принцеса повернеться до публічних заходів лише після Великодня, який британці цього року відсвяткують 31 березня.

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Під час операції палац опублікував заяву, в якій висловив бажання Кейт усамітнитися під час періоду одужання.

Хоча портрет до Дня матері — перша офіційна фотографія Кейт за останні місяці, минулого тижня папараці сфотографували, як королівська родина їде в машині з мамою Кейт Керол Міддлтон у Віндзорі.

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Раніше брат принцеси Діани опублікував фото з сімейного архіву, і фанати переконалися, що 8-річна Шарлотта дуже схожа на бабусю.

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