«Скоївши жахливий злочин, росіяни брехатимуть відчайдушно й бридко»: експерт спростував фейк рф про ракету, яка вдарила по лікарні «Охматдит»

Російська пропаганда продовжує несамовито відпрацьовувати фейк про те, що по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві вдарила ракета AIM-120А від NASAMS. Причому роблять вони це, використовуючи ретушований стоп-кадр з відео, на якому зафіксовано цілеспрямований удар російської ракети Х-101/555. Про це говорить військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«Упевнений, сьогодні в Радбезі ООН російські представники розмахуватимуть папірцями з надрукованим стоп-кадром і розповідатимуть усім у залі дику кринжатину про те, що там зображена саме ракета AIM-120А, — пише у фейсбуці Коваленко. - Є оригінальне відео, й досить непоганої якості, щоб збільшити контур ракети та роздивитися всі її деталі, як-от потрійне хвостове оперення, овальний носовий обтічник (який росіяни на своєму стоп-кадрі загострили і навіть злегка висвітлили) і стабілізаційне крило.

Але особливо виділяється малогабаритний короткоресурсний двоконтурний турбореактивний двигун Р95−300 у хвостовій частині ракети, що є відмінною рисою ракет Х-101/555″.

Крім того, зазначає Коваленко, відео дозволяє чітко визначити розміри ракети, її довжину. Але є ще один дуже важливий момент, який вщент розбиває російську брехню.

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«Мало хто звертає на це увагу, але у AIM-120А маса бойової частини 50 фунтів. Це трохи більше від 20 кілограмів. Та потужність вибуху й ті жахливі руйнування, які вже побачив весь світ, не могли бути спровоковані детонацією бойової частини масою 20 кг, але вони відповідають потужності півтонного заряду, яким оснащуються ракети серії Х-101/555. Російські пропагандисти, скоївши жахливий злочин, брехатимуть відчайдушно й бридко, розуміючи, що їхня брехня не варта й виїденого яйця. Але, як і з МН-17, і як з багатьма іншими своїми злочинами, вони генеруватимуть брехню нон-стоп 24/7. Це путінська росія — країна-терорист. По-іншому вона не вміє і не може. Це її убожеська сутність», — констатує експерт.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Служба безпеки України кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

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