Унітаз стане сліпуче-білим: навіть товстий шар нальоту зникне з цим саморобним засобом

Деякі господині бояться «зачіпатися» за миття унітазів, так як вважають цю справу майже безнадійною. Звичайно, деякі використовують поради Марини Жукової та інших експертів, а інші шукають нові методи прибирання.

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І такі методи насправді існують, вважають зарубіжні експерти.

Домогтися «ідеальної білості» не так і складно. Для цього навіть не потрібно вдаватися до допомоги хімії. Все, що необхідно для саморобного засобу для чищення, швидше за все, вже є у вас вдома!

Який розчин приготувати для очищення унітазу?

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У склянку теплої води всипте 1 пакетик лимонної кислоти (20−25 г). Перемішайте до розчинення крупинок. Сюди додайте 3 ст. л. будь-якого миючого засобу для миття посуду. Останній компонент — зубна паста, її досить 1 ст. л.

Ретельно перемішайте до розчинення всіх компонентів. Може піднятися піна — зачекайте, поки вона осяде.

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Вилийте саморобний розчин в унітаз. За допомогою йоржика розподіліть по стінках. Залишіть на 1 годину. Потім ще раз промийте йоржиком і змийте. Від нальоту та бруду не залишиться і сліду!

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А ще один експерт рекомендує для очищення «білого друга» вжити соляну кислоту. Але, звичайно, дотримуючись правил безпеки!

Нагадаємо і про новий засіб для чищення унітаза з додаванням засобу для миття посуду, що його виготовила власноруч Марина Жукова.



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