За даними ЗМІ, у той час, як Байден за підтримки першої леді Джилл Байден і його засудженого сина Хантера заявляє, що ніщо, крім «Божого промислу», не переконає його припинити свою передвиборчу кампанію, у демократів інші плани. Так, дедалі більше демократів хочуть, щоб усі, від колишнього президента США Барака Обами до лідерів Конгресу, благали Байдена відмовитися від участі у виборах до цієї п'ятниці, пише видання axios.com.



Під час нещодавньої телефонної розмови зі співголовами своєї національної кампанії Байден був налаштований рішуче. Він пообіцяв витрачати більше часу на пряме спілкування з виборцями.

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Законодавці-демократи пройшли шлях від шоку до смутку після дебатів, що відбулися 10 днів тому. Ці демократи, яких ще більше розчарувало резонансне інтерв'ю Джо Байдена на телеканалі ABC, вважають, що він нічого не може зробити, щоб відвернути те, що насувається.

«Лайно потрапить на вентилятор у понеділок, коли Конгрес повернеться, — сказав один із демократів Палати представників. - Люди бояться за свої раси. Але вони також турбуються про країну і демократію».

Минулої суботи Байден отримав рідкісні обнадійливі новини з опитувань: Опитування Bloomberg News/Morning Consult, проведене у штатах, де відбудуться вибори, показало, що він випереджає Дональда Трампа в Мічигані та Вісконсині. В Аризоні, Джорджії, Неваді та у Північній Кароліні в кандидатів статистично рівна кількість голосів. Байден залишається позаду в Пенсильванії, де він повинен перемогти.

Але з розмов журналістів Axios з десятками членів Палати представників і сенаторів стає зрозуміло, що багато хто готовий висловитися або підписати листи, в яких скажуть Байдену, що його час має закінчитися.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Білий дім захищається від жорстких запитань про психічний стан Джо Байдена.

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