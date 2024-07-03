Білий дім відповів на гострі запитання про психічний стан президента Джо Байдена, визнавши, що він погано виступив на дебатах минулого тижня, але стверджуючи, що президент все ще в змозі триматись і балотуватись на посаду.

ВІДЕО ДНЯ

«Перш за все, я хочу сказати, що ми розуміємо занепокоєння. Ми розуміємо це. У президента був не найкращий вечір, — заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. — Ми не заперечуємо того, що побачив американський народ».

Перший після дебатів прес-брифінг відбувся в той час, коли Байден зіткнувся з одним з найскладніших періодів свого президентства, а його передвиборча кампанія набирає обертів. Представники виборчої кампанії намагаються заспокоїти донорів, які були шоковані переривчастим виступом Байдена. Білий дім оголосив, що Джо Байден зустрінеться з губернаторами-демократами і лідерами Конгресу на вимогу деяких з них. Деяких чиновників відштовхнуло зневажливе ставлення кампанії Джо Байдена до їхніх занепокоєнь щодо здоров'я президента.

Повідомляють, що раніше член Конгресу від Демократичної партії став першим, хто попросив Байдена вийти з перегонів. Білий дім випередив перші запитання журналістів, оголосивши, що Джо Байден візьме участь у двох гучних заходах наступного тижня: інтерв'ю з Джорджем Стефанопулосом на телеканалі ABC, яке частково вийде в ефір у п'ятницю, і прес-конференція під час саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня, пише CNN.

РЕКЛАМА

Незаплановані події є рідкістю для президента, який, за підрахунками CNN, відстає від своїх останніх попередників у проведенні офіційних прес-конференцій. Дебати зібрали найбільшу аудиторію, яку Джо Байден мав з часу його останнього раунду дебатів проти колишнього президента Дональда Трампа чотири роки тому, що посилило шок від його виступу.

Відповідаючи на запитання, чи регулярно Байден поводить себе так, як під час дебатів, Жан-П'єр нагадала промову, яку Байден виголосив у Північній Кароліні наступного дня після дебатів: «Він розуміє, що він не молода людина», — сказала вона і додала, що він збирається зосередитися на тому, щоб продовжувати «виступати перед американським народом з питань, які хвилюють людей».

РЕКЛАМА

Газета The New York Times повідомила, що люди, які перебувають поряд з Байденом, дедалі більше стурбовані тим, як він останнім часом подає себе, описуючи президента як такого, що в певні моменти виглядає розгубленим, зокрема під час двох останніх поїздок до Європи.

Джо Байден усвідомлює проблеми з його виступом на дебатах та зростаючі розбіжності всередині його партії. Під час збору коштів президент заявив, що він «майже заснув на сцені» під час президентських дебатів на CNN минулого тижня, і пов’язав свій поганий виступ з виснажливим графіком поїздок.

РЕКЛАМА

Жан-П'єр також відмовилась відповідати на запитання Ем-Джея Лі щодо опитування CNN, проведеного після дебатів, яке показало, що віце-президент Камала Гарріс випереджає Байдена в гіпотетичній гонці проти Трампа.

«Я можу говорити тільки про те, чого президент зміг досягти, — сказала вона. — І те, що він зміг зробити і досягти, насправді збігається з думкою більшості американців. І я думаю, що важливо зазначити, що з віком приходить мудрість і досвід. І це, безумовно, те, що привносить президент».

Раніше повідомлялося, через що Байден може вийти з президентських перегонів.

129

Читайте нас у Facebook