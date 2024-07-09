Шлях України до вступу в НАТО був описаний як незворотній у проєкті тексту спільного комюніке Альянсу, повідомили CNN три джерела. Питання про те, наскільки сильні гарантії надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовою темою дебатів між 32 членами Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні, який відбудеться цього тижня. Проєкт може змінитися до остаточного варіанту, але наявність «незворотного» формулювання стане важливим сигналом для Києва та москви, оскільки війна в Україні триває без жодних ознак завершення, пише edition.cnn.com.

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Одне з джерел, американський чиновник, сказав, що Білий дім підтримає використання цього слова (незворотний) в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має продовжуватися. За словами чиновника, очікується, що остаточна версія міститиме це слово. У той час як багато європейців наголошують на необхідності чітких формулювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі, офіційні особи США та Німеччини запропонували описати «міст» до членства в НАТО для України.

Водночас офіційні особи також підкреслили важливість «відчутних заходів», за словами одного з європейських дипломатів, на підтримку боротьби Києва з росією.

Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що Альянс зробить «важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну й фінансову підтримку України з боку НАТО» в рамках «мосту до НАТО», який Київ прокладає до Альянсу.

«Справедливо багато уваги приділяється тому, що члени Альянсу скажуть про шлях України до членства в НАТО в декларації саміту. Формулювання будуть чіткими й рішучими. Вони визнають життєво важливі зусилля України з проведення реформ і продемонструють підтримку України з боку Альянсу на шляху до членства в НАТО, — заявив Майкл Карпентер, старший радник з питань Європи в Раді національної безпеки США. — Ми не говоримо про якийсь план того, як вони збираються дістатися звідси туди. Ми говоримо про створення цілого командування у Вісбадені, і ми подивимось, як ми виконуємо ці різні частини, про які я згадував раніше, — підготовка, координація, оснащення, логістика, розвиток сил. Це дуже серйозні зусилля, спрямовані на те, щоб Україна, як я вже казав раніше, була готова взяти на себе роль і обов'язки в рамках Альянсу в перший же день. Я дозволю українцям говорити за себе, але я думаю, що вони розуміють цінність того, що НАТО буде робити для цього».

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Нагадаємо, як раніше писали «ФАКТИ», друг України Марк Рютте став новим генсеком НАТО.

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