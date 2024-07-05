Столтенберг зізнався, коли Україна буде в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня передає свою посаду очільнику уряду Нідерландів Марку Рютте, сподівається, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

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«Я дуже сподіваюся, що Україна буде союзником», — сказав норвежець в інтерв'ю Німецькому агентству преси у відповідь на запитання про можливе розширення альянсу в найближчі десять років. Столтенберг також працював над цим під час свого перебування на посаді в НАТО, пише видання t-online.

Також глава Альянсу напередодні саміту НАТО у Вашингтоні закликав до ще більшої військової допомоги Україні, на яку напала росія.

«Чим сильнішою буде наша підтримка, тим швидше ця війна може закінчитися. (…) Чим більше ми візьмемо на себе зобов'язань в довгостроковій перспективі, тим швидше війна може закінчитися, — сказав він. — Тому що зараз президент росії володимир путін думає, що він може відсидітися. Ми повинні переконати його, що він не відсидиться, і це може створити умови для закінчення війни».

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Нагадаємо, саме генсек НАТО закликав союзників скасувати заборону на удари ЗСУ західною зброєю по території росії.

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