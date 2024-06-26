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Друг України став новим генсеком НАТО

17:25 26 червня 2024
Марк Рютте

Очільника уряду Нідерландів Марка Рютте офіційно затвердили на посаду генерального секретаря НАТО, до своїх повноважень він приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека, інформує «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.

Як зазначено у середу, 26 червня, Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

На цій посаді Рютте замінить Єнса Столтенберга, який був генсеком протягом десяти років — з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на зміну керівництва НАТО, висловивши сподівання на «продовження спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті». Відповідний пост Зеленський залишив у соцмережі.

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«Користуючись нагодою, я також хочу подякувати пану Столтенбергу за значний внесок у зміцнення НАТО протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за непохитну підтримку боротьби України за свободу», — звернувся він до діючого Генсека НАТО.

Як писали «ФАКТИ», Марк Рютте заявив на саміті миру у Швейцарії, що «росія не повинна зараз сидіти за столом переговорів», і що мир в Україні настане лише тоді, «коли росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН».

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