Як змусити дзеркала блищати без використання миючих засобів: корисні лайфхаки для домогосподарок

Якщо вам треба терміново помити дзеркало, а засоби для миття закінчилися, тоді скористайтеся тим, що є завжди у вас вдома, пише dailynews.kyiv.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Треба заварити міцний зелений чай, додати до нього ще 20 г солі та ретельно розмішати. Після цього капроновою ганчіркою, змоченою у чаї, протріть дзеркало. Потім насухо витріть всю поверхню іншою ганчіркою.

Можна обробити поверхню дзеркала розрізаною навпіл картоплиною. Після цього протріть вологою ганчіркою, а потім сухою. Побачите, як блищатиме дзеркало після такої процедури.

Ще, як варіант, натріть дзеркало зубним порошком, залиште на 5 хвилин. Після цього змийте й відполіруйте сухою ганчіркою до блиску.

РЕКЛАМА

Наклейку з дзеркала можна змити за допомогою ацетону або рідини для зняття лаку.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зберегти скло чистим і блискучим, а також про те, чому перед дзеркалом не можна обідати і заглядати в нього вночі.

РЕКЛАМА

72

Читайте нас у Facebook