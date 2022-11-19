Як відмити дзеркала без води та засобів для чищення (відео)

Помити скло або дзеркало можна чистою водою за допомогою бавовняної серветки, а потім ретельно витерти мокру поверхню зім'ятим папером.



Про те, як очистити дзеркало сухим способом, радить блогерка Олена Матвєєва. Вона рекомендує взяти господарське мило та потерти ним брудне дзеркало. При чому шматок мила й саме дзеркало мають бути сухими.

Потім витерти дзеркало ганчіркою з мікрофібри. Після такого миття немає ні плям, ні розводів.

Таким чином можна упорядковувати вікна, дверцята шаф та інші скляні поверхні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо після прання на одязі з'являються білі розводи.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram