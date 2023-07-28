Старі футболки ідеально підходять: як зберегти скло чистим і блискучим

Підтримання чистоти скла у вашому домі може бути складним завданням, якщо ви не маєте правильних інструментів і методів, щоб досягти бездоганної чистоти вікон і дзеркал. Миття скла — це і мистецтво, і наука, починаючи від напрямку, в якому ви витираєте бруд, і закінчуючи типом матеріалу, який ви використовуєте для чищення скла.

Якщо ви дійсно хочете, щоб на вашому вікні чи дзеркалі не було розводів, чистіть його зверху донизу, скільки миючий розчин може капати, використовуйте силу тяжіння на свою користь і дозвольте миючому засобу капати та стікати на ті ділянки, які ви ще не мили, пише The Spruce. Тобто почніть зверху і рухайтеся вниз, щоб переконатися, що на вже ідеально вимитих скляних поверхнях не залишилося крапель.

Крім того, вікна краще мити в похмуру погоду. Вам може здатися, що все має бути навпаки, адже під променями сонця бруд на склі видно краще. Однак сонце може передчасно висушити рідину для миття вікон, залишивши на них розводи. Якщо ви дочекаєтеся похмурого дня, щоб помити вікна, миючий розчин залишиться, поки ви його не витрете, і в результаті ви отримаєте блискучий блиск без розводів.

Іноді перше протирання ганчіркою не видаляє весь мийний розчин, а повторне протирання ділянок скла може призвести до того, що на склі залишаться розводи. Однак використання скребка дає змогу без зусиль відполірувати кожну ділянку вікна. Скребок з довгою ручкою обов'язково потрібен, якщо ви збираєтеся мити високі вікна, він також допоможе в очищенні стін і дверей душової кабіни.

Як би ви не старалися, залишки бруду накопичуються у кутах, де закріплюється скло, і дістатися до них може бути дуже складно, якщо у вас немає відповідного інструменту. Ватні палички ідеально підходять для очищення важкодоступних ділянок вікон у вашому домі.

Старі футболки ідеально підходять для миття скла, тому що вони не залишають ворсу і достатньо поглинають вологу, щоб відполірувати вікно до блиску. Крім того, використання старих футболок замість паперових рушників — це чудовий спосіб заощадити гроші на господарських витратах, і це добре для довкілля.

Іноді домашні засоби краще справляються зі своїми завданнями, вони економніші та не містять невідомих хімікатів. Щоб створити власний засіб для миття скла, змішайте 1 склянку спирту, 1 склянку води та 1 столову ложку оцту.

Деякі люди користуються газетою для полірування скляних поверхонь. Це дійсно працює і може працювати добре, але багатьом людям не подобається, коли газетна фарба потрапляє на руки. Газета також «розповзається», коли намокає. Але якщо ви вважаєте, що рушники та ганчірки не для вас, газету варто спробувати. А якщо вас влаштовує вигляд скла, але не ваші руки, ви можете просто одягнути рукавички!

Багато засобів для миття скла та вікон можуть пошкодити дерев'яні рами наших дзеркал та вікон. Запобігайте появі таких крапель на дереві, поклавши невелику ганчірку на дерево або підвіконня, щоб поглинути будь-які краплі. І не розпилюйте занадто багато миючого засобу за один раз — натомість обприскуйте вікно невеликими ділянками, працюючи зверху вниз до нижньої частини скла.

Нагадаємо, як прибрати плями з дзеркала без води та засобу для чищення.

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