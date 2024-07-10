З початку року заблоковано 600 сайтів нелегальних онлайн-казино, — прокурор Офісу Генпрокурора Артем Бояренко

450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організацій або проведення азартних ігор та лотерей розслідують правоохоронні органи. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив прокурор Офісу Генерального прокурора України Артем Бояренко.

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Прокурор зауважив, що від нелегальних онлайн-казино страждає не лише бюджет, який недоотримує податки, а й самі гравці. Адже вони жодним чином не застраховані від шахрайства в нелегальних гральних закладах.

«З початку року вже заблоковано 600 сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», — повідомив представник Офісу Генерального прокурора Артем Бояренко.

За словами прокурора, правоохоронні органи майже щодня блокують сайти нелегальних онлайн-казино та на даний час розслідують 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

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«Зловмисники використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Найбільш резонансний випадок — організація нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків. Установа залучила кошти гравців в сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували. Злочинна схема була викрита правоохоронцями, фінансова установа припинила свою діяльність», — продовжує Артем Бояренко.

Як зазначається, що указом Президента від 20 квітня цього року затверджено рішення РНБО, надано доручення щодо посилення боротьби і застосування певних механізмів, направлених на більш якісний моніторинг такої діяльності.

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«Серед нещодавно викритих правоохоронцями — підпільна зала в елітному житловому комплексі Києва, де вилучено понад 50 гральних автоматів; мережа підпільних покер-клубів у Києві, Одесі та Харкові. Загалом в рамках протидії незаконній організації азартних ігор (ст.203−2 Кримінального кодексу України) розслідується понад 450 кримінальних проваджень, зусиллями правоохоронців заблоковано понад 2,5 тис. сайтів, проведено близько 500 обшуків та вилучено 7 тис. одиниць техніки», — підсумовує Артем Бояренко.

Також, як зазначає прокурор, Печерським районним судом Києва накладено арешт на грошові кошти в сумі понад 2,7 млрд грн, що знаходяться на банківських рахунках підприємств, що забезпечують діяльність онлайн-казино PIN-UP та VBET.

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Нагадаємо, що у 2020 році азартні ігри в Україні були легалізовані. Зокрема запроваджено кримінальну відповідальність за володіння гральним бізнесом без ліцензії, встановлені штрафи за участь в азартних іграх українців, які не досягли 21 року. За минулий рік легальний гральний бізнес сплатив 10,4 млрд податків, за перше півріччя 2024 року — 8,4 млрд грн.

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