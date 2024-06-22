На Черкащині у Шполі, де минулого року одна дитина загинула в ДТП, знайшли мертвою 10-річну Анну Лозову. За поки неофіційною інформацією, дівчинку зґвалтували та задушили, інформує «Про все».

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Так, 21 червня дитина не повернулася додому. Сьогодні її тіло знайшли у приміщенні колишнього будинку культури.

За попередньою інформацією, Анну Лозову зґвалтували й задушили. До цього може бути причетний учасник шполянського аматорського музичного гурту. Наразі його знайшли і затримали.

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На місці події працюють правоохоронці.

На сайтах поліції та прокуратури Черкаської області інформація про цю подію наразі відсутня.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Ізмаїлі дев'ятикласниця зарізала подружку на прогулянці та підпалила тіло.

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