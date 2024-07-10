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Події

Мера Вознесенська поранено внаслідок ракетного удару по Миколаївщині

19:51 10 липня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російське пропагандистське агенство «РИА НОВОСТИ» повідомляє, що удар нібито завдано по складу БПЛА та боєприпасів біля вокзалу.

Раніше «ФАКТИ» писали про подробиці вбивства росіянами акушерки-гінекологині клініки «Адоніс» у Києві.

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