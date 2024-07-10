Мера Вознесенська поранено внаслідок ракетного удару по Миколаївщині

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Внаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську. Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

ВІДЕО ДНЯ

Російське пропагандистське агенство «РИА НОВОСТИ» повідомляє, що удар нібито завдано по складу БПЛА та боєприпасів біля вокзалу.

Раніше «ФАКТИ» писали про подробиці вбивства росіянами акушерки-гінекологині клініки «Адоніс» у Києві.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

139

Читайте нас у Facebook