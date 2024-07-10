«Ракета влучила прямо в її кабінет»: подробиці вбивства росіянами акушерки-гінекологині клініки «Адоніс» у Києві

Окупанти випустили по Україні майже 40 ракет — 8 липня здійснено чергову масовану атаку на столицю. Одна з ракет поцілила у приватну медичну клініку «Адоніс». В результаті удару загинуло семеро людей — двоє пацієнтів та п’ять співробітників закладу. Серед жертв — 38-річна акушерка-гінекологиня Світлана Поплавська. У талановитої лікарки, яка навчалась у Харківському національному медичному університеті по спеціальності «Гінекологія», залишились чоловік та троє дітей. Найменшій дівчинці — рік і 10 місяців, хлопчику — 15 років, старшій дочці — 17 років.

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Будівля приватної клініки «Адоніс»

- Я сама акушерка, у медицині вже кілька десятиліть. Але потім перейшла на півтори ставки працювати у жіночу консультацію у Бровари. Там ми і познайомились із Світланою, це було її перше місце роботи після закінчення медичного. Сама вона із Тернопільщини, — розповіла «ФАКТАМ» колишня колега загиблої та подруга Людмила Нішенко-Зубковська. — Спочатку Світлана працювала генетиком, лікарем з планування сім'ї. Знаєте, вона малесенька така та худенька була. Цим ми були схожими. А ще Світлана завжди випромінювала спокій, врівноваженість, навіть мудрість. Залюбки кожного вислуховувала, не висувалась, аби комусь щось довести. Дуже скромна, без лицемірства, справжня подруга, котра не зрадить! Це був яскравий промінчик світлої душі. Спілкування з нею завжди було легким і невимушеним. Акушерка-гінекологиня, яка цінувала життя і сприяла появі малюків у цей світ. Я не питала, як вона навчалась, але по ній було видно, що на відмінно, бо у своїй сфері Світлана була талановитою. Коли ми познайомились, то у неї тоді було двоє діток — син та дочка. Колега обожнювала подорожувати, робила це заради діток, вона ними жила!

Невдовзі, пригадує співрозмовниця, Світлана Поплавська, перейшла працювати у клініку «Адоніс» в Києві.

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- Ми всі раділи за неї. Коли пішла з Броварів, то почала з'являтись на різних семінарах, постійно розвивалась. Ми підтримували спілкування. У перші дні повномасштабної війни дізналась, що вагітна. Наскільки мені відомо, то вона з родиною виїздила на Тернопільщину. Але потім повернулась і народжувала вже у Києві.

Клініка, куди був приліт, знаходиться на вулиці Раїси Окіпної. Кабінет акушерки-гінекологині знаходився на четвертому поверсі. Там велика поліклініка, стаціонарне відділення та лабораторія.

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- Виходила Світлана не на повний робочий день, бо ще перебувала у декреті. Але так горіла роботою, що знаходила можливість допомагати пацієнтам відчувати радість материнства. Із малечею допомагала няня. Загинула вся зміна, з якою працювала Світлана. Всі, хто були на четвертому поверсі. Бо ракета поцілила саме туди. Рідні та колеги цілий день після удару не могли до неї додзвонитися, — каже подруга. — Знаю, що Світлану намагались ще врятувати. Лікарі реанімували її, але близько дев'ятої вечора 8 липня вона померла у лікарні. Шансів не було, сильно обгоріла. Я спочатку в мережі побачила фото загиблої лікарки-нефролога із «Охматдиту». А потім нашої Світлани. Проте чомусь вирішила, що це певно та сама людина, може різні ракурси. Не вчиталась в підпис. Та й Світлана трохи після пологів змінилась, обличчя округлилось. А вже наступного дня моя колега написала пост, що Світлана таки загинула. Я не могла повірити, відразу в сльози.

Світлана на медичній конференції

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Колеги загиблої Світлани залишають скорботні пости, де не приховують свого розпачу від важкої втрати.

«Декілька тижнів тому на моїй сторінці ми перекинулися зі Світланою ідеєю провести для батьків тренінг зі статевого виховання в Броварах. Тепер вдвох не проведемо…» — пише Марія Меньшова.

Окрім Світлани Поплавської, загинули головна медсестра, сестра-господиня, головний касир, лікар УЗД і гінеколог.

Допомогти родинам загиблих можна за посиланням.

Раніше «ФАКТИ» писали про жертв ракетного удару по Кривому Рогу: «Дмитро готувався долучитися до війська, в Оксани залишилось двоє дітей».

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