Англія на 90+1-й хвилині «поховала» голландців і знову зіграє у фіналі: відеоогляд матчу ½ фіналу Євро-2024

У середу, 10 липня, за підсумками поєдинку в Дортмунді визначилася збірна, яка 14 липня у Берліні складе компанію команді Іспанії у вирішальному матчі чемпіонату Європи з футболу. Вдруге поспіль у фіналі Євро зіграють родоначальники футболу англійці, котрі вирвали перемогу у компенсований арбітром час.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. ½ фіналу

Нідерланди — Англія 1:2

Голи: Сімонс (7) — Кейн (18, з пенальті), Уоткінс (90+1).

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Попри те, що команду Гарета Саутгейта перед початком турніру фахівці та букмекери вважали один із головних фаворитів Євро-2024, саме «помаранчевих» сміливо можна було вважати одним із найнезручніших суперників для англійців. Один лиш факт. Родоначальники футболу змогли виграти у Нідерландів лише один із 11 останніх матчів (в останньому протистоянні суперників голландці обіграли «Трьох левів» у півфіналі Ліги націй у 2019-му — 3:1 у додатковий час).

У чвертьфіналі турніру Нідерландам вдалося уникнути додаткового часу і заощадити сили (2:1 у грі з турками), а ось Кейн та компанія лише в серії пенальті здолали Швейцарію.

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Чутки про нудність матчів за участю нинішньої збірної Англії виявилися перебільшеними. Поєдинок у Дортмунді — тому підтвердження.

Вже на 7-й хвилині шикарний дальній «постріл» Сімонса змусив хлопців Саутгейта зрадити собі та «ожити» завчасно — 1:0.

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Щоб відігратися, англійцям вистачило всього нічого. Найкращий бомбардир в історії «Трьох левів» Кейн заробив пенальті і сам же виконав вирок — 1:1.

Далі — ніякої нудьги. Удар головою Дюмфріса у поперечину, дальній «постріл» Фодена у штангу. Навіть після відключення світла такий футбол хотілося споглядати тут і зараз. Довелося викручуватися…

Весь другий тайм родоначальники футболу заколисували голландців, які навідувалися у ворожі тили лише зрідка. І заколисали! Здавалося, ніщо не віщувало «помаранчевим» лиха, але на 90+1-й хвилині форвард «Астон Вілли» Уоткінс, який вийшов на заміну, забив переможний м'яч. Рятуватися підопічним Кумана було пізно. Дурнуватий виліт, згоден…

У вирішальному поєдинку Євро-2024 англійці, які жодного разу не брали трофей, у неділю, 14 липня, на «Олімпіаштадіоні» у Берліні зіграють із триразовими чемпіонами Європи іспанцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла вийти з групи чемпіонату Європи в Німеччині.

Фото ЕРА

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