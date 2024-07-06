«Напівмертва» Англія не пустила швейцарців до півфіналу Євро-2024: відеоогляд матчу ¼ фіналу

У суботу, 6 липня, слідом за Іспанією та Францією за підсумками поєдинку в Берліні стала відома ще одна збірна, яка пробилася до півфіналу чемпіонату Європи з футболу.

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Євро-2024. ¼ фіналу

Англія — Швейцарія — 1:1 (по пенальті — 5:3)

Голи: Сака (80) — Емболо (75).

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Попри те, що родоначальники футболу виграли у Швейцарії 8 з 10 останніх поєдинків у всіх турнірах, Кейна та компанію зовсім не вважали за явного фаворита чвертьфінальної дуелі. Занадто непоказно виступили в групі (хоча й посіли перше місце), та й у 1/8 фіналу зі словаками врятувалися від вильоту лише на останніх секундах основного часу завдяки голу-шедевру Беллінгема. Інша річ швейцарці. І щодо гри, і за результатом — які до них претензії. Хлопці Мурата Якіна і німців серйозно налякали (1:1), і чемпіонів Європи італійців позбавили титулу (2:0). Тепер їм потрібний був скальп віцечемпіонів Євро-2020.

За великим рахунком, справжня гра у цьому протистоянні розпочалася після 75-ї хвилини, коли швейцарці завдяки голу Емболо вийшли вперед — 1:0.

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«Напівмертва» Англія раптом ожила, і вже через 5 хвилин Сака шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок — 1:1. Не смійтеся, але й ті, й інші вразили ворота один одного… першими у матчі ударами у площину воріт.

Як і у двох попередніх чвертьфінальних поєдинках Євро-2024, основного часу для визначення півфіналіста не вистачило. Та й 30 хвилин не назвали імені переможця. Тріумфатор став відомим лише після серії пенальті, в якому все вирішив нікчемний удар захисника швейцарців Аканджі, відбитий голкіпером Пікфордом. 5:3 на користь Англії.

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Путівку у фінал команда Гарета Саутгейта оскаржить 10 липня у Дортмунді з переможцем поєдинку Нідерланди — Туреччина.

Нагадаємо, що першу півфінальну пару Євро-2024 сформували Іспанія та Франція (9 липня у Мюнхені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з чотирма очками не змогла вийти з групи Євро-2024.

Фото РА

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