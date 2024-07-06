Збірна Нідерландів стала останнім півфіналістом Євро-2024: відеоогляд матчу ¼ фіналу

У суботу, 6 липня, за підсумками поєдинку у Берліні визначився останній півфіналіст чемпіонату Європи з футболу у Німеччині, де збірна України не змогла вийти з групи. Наступного тижня путівки у фінал Євро-2024 оскаржать Іспанія — Франція (9 липня у Мюнхені) та Англія — Нідерланди (10 липня у Дортмунді).

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. ¼ фіналу

Нідерланди — Туреччина — 2:1

Голи: де Врей (70), Мерт Мюлдюр (76, у свої ворота) — Самет Акайдін (35).

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На 90-й хвилині вилучено Йилдиріма (Туреччина).

І підопічні Рональда Кумана, і колектив Вінценцо Монтелли вже й програвали на Євро-2024, і по три м'ячі пропускали, але все ж таки пробилися до вісімки найсильніших команд Старого Світу і свято вірили, що і в четвірці найкращих не будуть зайвими. Щоправда, якщо «помаранчеві» досить впевнено розгромили в 1/8 фіналу Румунію (3:0), то турки насилу втримали перемогу в матчі з Австрією (2:1) та ще втратили автора обох м'ячів у тій зустрічі Демірала, якого УЄФА дискваліфікував на два поєдинки за демонстрацію жесту ультраправого турецького угруповання «Сірі вовки».

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Голландці на правах фаворита намагалися «гратися» у володіннях суперника, але доградися до того, що за весь перший тайм не завдали у площину воріт Мерта Гюнока жодного удару. А ось турки щоразу показували зуби, і на 35-й хвилині після класного навісу таланту «Реала» Арда Гюлера захисник Самет Акайдін головою вгатив м'яч у сітку воріт «помаранчевих» — 0:1.

Пройшло ще 35 хвилин ігрового часу, і знову гол захисника головою. Ось тільки цього разу на другому поверсі погосподарював гравець «Інтера» і збірної Нідерландів де Врей — 1:1.

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А через шість хвилин турки, що вже втомилися, пережили ще один удар долі, коли Мерт Мюлдюр оформив 10-й на турнірі автогол — 2:1. Команда італійця Вінченцо Монтелли билася до останнього, але мав би хоч один чвертьфінал Євро закінчиться без додаткового часу чи серії пенальті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер передбачив фіналістів та тріумфатора Євро-2024.

Фото ANP

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