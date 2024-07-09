Гол-шедевр 16-річного Ямаля та падіння «вічного» рекорду Пеле: відеоогляд півфіналу Євро-2024

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи з футболу в Німеччині, боротьбу на якому ще у групі припинила збірна України, визначився перший півфіналіст. У Мюнхені триразовим чемпіонам Старого Світу іспанцям протистояла команда Франції, яка перемагала на європейських першостях двічі.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. ½ фіналу

Іспанія — Франція — 2:1

Голи: Ямаль (21), Ольмо (25) — Коло Муані (9).

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Якщо підопічні Луїса де ла Фуенте підійшли до протистояння грандів у статусі однієї з двох найрезультативніших команд турніру (по 11 м'ячів з німцями), то колектив Дідьє Дешама примудрився потрапити до квартету найсильніших збірних чемпіонату Європи, не забивши в п'яти матчах жодного (!) гола з гри (два автоголи та пенальті). Нагадаємо, що Іспанія в чвертьфіналі в овертаймі дотиснула Німеччину (2:1), а Франція лише в серії пенальті відправила додому Кріштіану Роналду та компанію.

Останнє очне протистояння суперників припало на фінал Ліги націй у 2021 році, і тоді «триколірні» перемогли іспанців у Мілані — 2:1. Цього разу букмекери бачили фаворитом Морату та компанію.

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Але вже на 9-й хвилині французи забили «історичний» гол (перший з гри на турнірі!) та вийшли вперед. Мбаппе, який нарешті вийшов на поле без захисної маски, закинув «черпачок» у воротарський майданчик суперника, і форвард «ПСЖ» Коло Муані безперешкодно спрямував м'яч у сітку — 0:1. Для цього Франції знадобилося на турнірі 87 (!) ударів.

Іспанія не зламалася, і на 21-й хвилині Ямаль у 16 років і 363 дні видав удар-шедевр, ставши наймолодшим автором голу на чемпіонатах Європи та світу, побивши зокрема рекорд Пеле 66-річної давності (легендарний бразилець забивав на ЧС-1958 у 17 років та 239 днів), — 1:1. До речі, авторство наймолодшого гола на Євро належало 18-річному швейцарцю Йохану Фонлантену, який забив Франції на Євро-2004 (1:3).

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Не минуло й п'яти хвилин, а іспанці відзначилися ще раз: після удару Ольмо м'яч від ноги захисника «триколірних» Кюнде влетів до сітки воріт команди Дешама — 2:1. Ненудний футбол!

У чемпіонів світу-2018 французів було ще майже півтора тайму, щоб принаймні відігратися. Дешам пішов на ризик і кинув в атаку на допомогу Мбаппе дует ветеранів — 33-річного Грізманна та 37-річного Жиру. «Триколірні» намагалися тиснути, але марно. Не той Мбаппе (жодного голу на ЧЄ), не та Франція…

У вирішальному поєдинку Євро-2024 іспанці в неділю, 14 липня, на «Олімпіаштадіоні» у Берліні зіграють із переможцем півфіналу Англія — Нідерланди (10 липня у Дортмунді).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер назвав фіналістів та тріумфатора Євро-2024.

Фото ЕРА

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